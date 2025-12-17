Menu
Menu Busca quarta, 17 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Saúde

Governo do Estado vai investir R$ 500 mil para fortalecer rede hospitalar da Capital

Segundo dados apresentados na audiência judicial de conciliação, ficou acordada a contratualização de 32 leitos junto ao Hospital Universitário

17 dezembro 2025 - 10h26Vinícius Santos
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) / Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) /   (Foto: Divulgação)

Uma ação judicial que tramita desde 2014 e trata da situação da saúde pública em Campo Grande teve avanço após audiência de conciliação realizada na terça-feira (16), na 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos.

Durante a audiência, presidida pelo juiz de Direito Ariovaldo Nantes Corrêa, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul se comprometeu a auxiliar a prefeitura de Campo Grande na contratualização de 32 leitos junto ao Hospital Universitário, além do aporte financeiro no valor de R$ 500 mil, com contribuição em valor equivalente por parte do Estado.

O processo é movido pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e tem como objetivo a ampliação do número de leitos gerais — clínicos, cirúrgicos, entre outros — e de UTI adulto e infantil na Capital.

Ficou definido que uma nova audiência de continuação será realizada no dia 27 de janeiro de 2026, às 14h, uma vez que foram juntados documentos ao processo e foi solicitado prazo para manifestação sobre os documentos já apresentados e outros ainda pendentes de juntada, pedido que foi deferido à promotora Daniella Costa da Silva.

Responsabilidade do Município

Nos autos, o Governo do Estado informou que o Município de Campo Grande encontra-se habilitado junto ao Ministério da Saúde como Gestão Plena do Sistema Municipal, condição que implica a assunção integral das responsabilidades pelas ações e serviços de urgência e emergência destinados à população local.

Segundo o Estado, essa habilitação representa o compromisso do ente municipal em assegurar a integralidade da assistência à saúde, contando com os repasses financeiros do Piso da Atenção Básica (PAB) e dos recursos voltados à Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).

Ainda conforme manifestação apresentada à Justiça, diante desse arcabouço normativo, o Município detém a responsabilidade direta e imediata pela implantação e ampliação de leitos em seu território, no âmbito da gestão plena do sistema municipal de saúde.

Disposição para diálogo

Por fim, o Governo do Estado destacou que mantém disposição institucional para o diálogo permanente com o Ministério Público e com os demais entes federativos, visando à construção de soluções conjuntas e tecnicamente viáveis, sempre observando os princípios da eficiência, razoabilidade, economicidade e planejamento que regem a Administração Pública.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Vacina contra influenza continua sendo a melhor prevenção.
Saúde
Caso de gripe K é identificado no Brasil; entenda
A participação das escolas permitiu alcançar públicos estratégicos
Saúde
Com mais de 2,5 milhões de doses aplicadas em 2025, MS lidera vacinação no país
Micrografia eletrônica de transmissão do HIV
Saúde
OMS reconhece o fim da transmissão do HIV de mãe para filho no país
Módulo de Saúde do Complexo Penitenciário do Jd. Noroeste -
Saúde
Prefeitura deixa faltar medicamentos até na cadeia e promotor investiga
O retorno dos atendimentos é previsto para 5 de janeiro de 2026
Saúde
Casa Rosa realiza último mutirão de saúde do ano neste sábado no Tijuca
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Fachada UPA
Saúde
"Iminente colapso", diz Defensoria em alerta sobre a saúde pública de Campo Grande
Campanha Dezembro Laranja mobiliza ação gratuita contra o câncer de pele na Capital
Saúde
Campanha Dezembro Laranja mobiliza ação gratuita contra o câncer de pele na Capital
Fotos: Gerência de Imunização SES
Saúde
Estado amplia imunização com 10 'vacimóveis' que atenderão áreas de difícil acesso

Mais Lidas

Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande