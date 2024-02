MS inicia estratégia para combater à dengue nas divisas

Carla Andréa, com Governo do MS

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) iniciou o trabalho estratégico para combater a dengue, Chikungunya e Zika no Mato Grosso do Sul, chamado de Operação Integrada Interestadual de Combate à Dengue. O trabalho envolve municípios que fazem divisa com o Paraná, São Paulo e Minas Gerais, desenvolvido por parcerias locais.

As equipes farão panfletagem no centro das cidades e acompanharão a limpeza urbana. Para Campo Grande, serão disponibilizados 100 agentes para expandir o trabalho para os bairros vistos como prioridades.

Três Lagoas, que faz divisão com São Paulo; e Mundo Novo, divisa com o Paraná, são as prioridades da operação, que continuará até sexta-feira (23). Amanhã (20), será um dia de combate intensificado nas cidades elencadas.

Os grupos atuam de forma simultânea nas cidades do MS e nos outros estados envolvidos. Sendo seis municípios na divisa com o Paraná, um com Minas Gerais e oito com São Paulo.

