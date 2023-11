Governo federal destina R$ 71 milhões para hospitais regionais de MS

A ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, anunciou, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, um repasse anual de R$ 71.076.275,40 para dois hospitais regionais em Mato Grosso do Sul.

Os beneficiários desse aporte são o Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, localizado em Três Lagoas, que receberá R$ 39.695.429,28, e o Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, situado em Ponta Porã, com uma verba de R$ 31.380.846,12.

De acordo com as informações contidas na publicação oficial, a portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da 10ª parcela de 2023. O Fundo Nacional de Saúde será responsável por transferir o montante estabelecido de forma regular e automática ao Fundo Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul.

Esse repasse será efetuado em parcelas mensais, seguindo um processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

