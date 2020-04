Governo federal suspende reajuste de medicamentos por 60 dias

Mauro Silva, com informações do R7

O governo federal formalizou através da Medida Provisória 933/2020 nesta terça-feira (31) a suspensão do reajuste dos preços dos medicamentos por 60 dias. A ação tem como objetivo mitigar os efeitos econômicos do coronavírus no país.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a decisão foi acertada com a indústria farmacêutica. O governo quer adiar o reajuste anual apenas dos medicamentos que é para pacientes com o covid-19. Mas, com o acordo, a medida foi ampliada e contemplou mais remédios.

O reajuste anual dos medicamentos é definido pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos (CMED) e começa a valer nesta quarta-feira (1), Muitos medicamentos isentos de prescrição, os que não exigem receita médica, tem preços liberados dessa regulação.

