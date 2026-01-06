Governo prorroga Programa MS Saúde até março após avanço em cirurgias no interior de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou até 31 de março de 2026 o prazo de vigência do Programa MS Saúde – Mais Saúde, Menos Fila. A decisão foi tomada após os resultados alcançados com um intensivão de cirurgias ortopédicas de alta complexidade realizado em municípios do interior do Estado.

A prorrogação foi oficializada por meio da Resolução SES nº 518, que entrou em vigor na data da publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026. A medida garante a continuidade da oferta de cirurgias eletivas e exames diagnósticos pelo SUS.

O intensivão integrou a estratégia da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para descentralizar a assistência e fortalecer a rede hospitalar regional. A ação concentrou atendimentos especializados nos municípios de Aquidauana, Cassilândia, Coxim, Maracaju e Rio Brilhante, ampliando o acesso da população a procedimentos de maior complexidade, especialmente para pacientes que aguardavam há mais tempo na fila.

Segundo a responsável pela Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica, ações concentradas têm impacto direto na redução das filas. “O intensivão de ortopedia demonstra que é possível avançar ao levar procedimentos de alta complexidade para o interior, fortalecendo a rede e garantindo mais resolutividade para os pacientes”, afirmou.

Os dados consolidados do programa apontam 99.497 atendimentos realizados, sendo 43.564 cirurgias e 55.888 exames. Entre os procedimentos mais demandados estão os relacionados ao aparelho da visão (25.160), além de ressonância magnética (20.391) e tomografia computadorizada (18.055). Também se destacam atendimentos do aparelho digestivo e órgãos anexos (9.452), ultrassonografias (4.921), endoscopias (3.862) e procedimentos do sistema osteomuscular (3.521).

Na distribuição dos atendimentos, Campo Grande lidera com 25.573 procedimentos, seguida por Dourados (11.383), Costa Rica (7.118) e Três Lagoas (6.627). Municípios do interior como Maracaju (6.361), Aquidauana (2.842) e Coxim (2.549) também apresentam participação significativa, evidenciando a capilaridade do programa.

Com a prorrogação, a SES mantém as estratégias de fortalecimento da rede estadual de saúde e de ampliação do acesso da população a serviços especializados, com foco na redução do tempo de espera por procedimentos de média e alta complexidade.

