Governo prorroga Programa MS Saúde até março após avanço em cirurgias no interior de MS

Decisão ocorre após resultados positivos de intensivão de ortopedia de alta complexidade em municípios do Estado

06 janeiro 2026 - 14h41Taynara Menezes
O intensivão integrou a estratégia da Secretaria de Estado de Saúde (SES)O intensivão integrou a estratégia da Secretaria de Estado de Saúde (SES)   (Foto: SES)

O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou até 31 de março de 2026 o prazo de vigência do Programa MS Saúde – Mais Saúde, Menos Fila. A decisão foi tomada após os resultados alcançados com um intensivão de cirurgias ortopédicas de alta complexidade realizado em municípios do interior do Estado.

A prorrogação foi oficializada por meio da Resolução SES nº 518, que entrou em vigor na data da publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026. A medida garante a continuidade da oferta de cirurgias eletivas e exames diagnósticos pelo SUS.

O intensivão integrou a estratégia da Secretaria de Estado de Saúde (SES) para descentralizar a assistência e fortalecer a rede hospitalar regional. A ação concentrou atendimentos especializados nos municípios de Aquidauana, Cassilândia, Coxim, Maracaju e Rio Brilhante, ampliando o acesso da população a procedimentos de maior complexidade, especialmente para pacientes que aguardavam há mais tempo na fila.

Segundo a responsável pela Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica, ações concentradas têm impacto direto na redução das filas. “O intensivão de ortopedia demonstra que é possível avançar ao levar procedimentos de alta complexidade para o interior, fortalecendo a rede e garantindo mais resolutividade para os pacientes”, afirmou.

Os dados consolidados do programa apontam 99.497 atendimentos realizados, sendo 43.564 cirurgias e 55.888 exames. Entre os procedimentos mais demandados estão os relacionados ao aparelho da visão (25.160), além de ressonância magnética (20.391) e tomografia computadorizada (18.055). Também se destacam atendimentos do aparelho digestivo e órgãos anexos (9.452), ultrassonografias (4.921), endoscopias (3.862) e procedimentos do sistema osteomuscular (3.521).

Na distribuição dos atendimentos, Campo Grande lidera com 25.573 procedimentos, seguida por Dourados (11.383), Costa Rica (7.118) e Três Lagoas (6.627). Municípios do interior como Maracaju (6.361), Aquidauana (2.842) e Coxim (2.549) também apresentam participação significativa, evidenciando a capilaridade do programa.

Com a prorrogação, a SES mantém as estratégias de fortalecimento da rede estadual de saúde e de ampliação do acesso da população a serviços especializados, com foco na redução do tempo de espera por procedimentos de média e alta complexidade.

