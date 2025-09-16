Menu
Saúde

Governo quer ampliar em 40% atendimento nos hospitais universitários

Rede realizou mutirão de serviços no último fim de semana

16 setembro 2025 - 06h30Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
HU-UFGD - Hospital Universitário da Grande DouradosHU-UFGD - Hospital Universitário da Grande Dourados   (Foto: Divulgação)

O presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Arthur Chioro, destacou nesta segunda-feira (15) que umas das prioridades do governo federal é aumentar em 40% o atendimento nos hospitais universitários do país. 

Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, Chioro disse que há previsão da entrega de 13 novas unidades até o final de 2026. 

"Em muitos lugares do país, é só nos hospitais universitários que temos certos especialistas e procedimentos, por isso a importância deles no apoio ao SUS", explicou o médico. 

No último sábado (13), foi realizado o segundo mutirão de atendimentos da rede EBSERH com o objetivo de reduzir o tempo de espera na fila do Sistema Único de Saúde (SUS). O mutirão teve a participação de 45 hospitais da rede e cerca de 5.000 profissionais em 24 estados e no Distrito Federal.

No total, foram realizados 34 mil atendimentos, acima dos 12 mil da primeira edição, em julho. Os hospitais universitários definiram as prioridades de acordo com a demanda local. Desta forma, foram realizadas cirurgias oftalmológica, de ortopedia ou voltadas a pacientes com câncer.

A ação é dentro do programa Agora Tem Especialistas, por meio de uma parceria dos ministérios da Educação, com a EBSERH, e da Saúde. A empresa é responsável por gerir os hospitais universitários federais.

Um novo mutirão deve ocorrer ainda este ano, com previsão para 13 de dezembro.

A população pode procurar atendimento por meio das unidades básicas de Saúde, que irão direcionar aos hospitais. Também serão atendidos pacientes com acompanhamento nos hospitais universitários e ainda não foram acolhidos nos mutirões anteriores.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Hospital Universitário de Brasília (HUB), ligado à Universidade de Brasília (UnB), no dia do mutirão. Na ocasião, Lula lembrou o papel do SUS durante a pandemia de covid-19 e disse que não há esquerda ou direita quando se fala na saúde da população.

