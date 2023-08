Gratuito! Hospital de Amor realiza exame de mamografia na Praça Ary Coelho

Unidade Móvel do Hospital do Amor realiza exames de mamografia gratuitamente hoje e amanhã (23). A unidade está estacionada na lateral da Praça Ary Coelho, localizada na Rua 14 de Julho, entre a Avenida Afonso Pena e Rua 15 de Novembro. Serão distribuídas 30 vagas por período.

Para realizar o exame é preciso ter entre 40 e 69 anos e portar documentos pessoais (RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência). A ação ocorre das 7h às 17h e é preciso pegar uma das senhas distribuídas para receber o atendimento.

Já no período da tarde, as senhas são distribuídas às 13h. O exame fica pronto em até 30 dias. Caso não haja alteração, o exame chega na residência, via Correios.

"Caso dê alguma alteração, nós entramos em contato e a paciente realiza os exames complementares na nossa unidade fixa. Caso seja necessário, o paciente passa por consulta com mastologista, realiza biópsia, biópsia cirúrgica, tudo o que for necessário até o diagnóstico final é feito aqui na unidade fixa", ressaltou a enfermeira do Hospital de Amor, Graziela Barbosa.

De acordo com o Hospital de Amor, a ação é em comemoração aos 10 anos do hospital e os 124 anos de Campo Grande.

