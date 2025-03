Gratuito para a populaÃ§Ã£o: Parque das NaÃ§Ãµes receberÃ¡ Feira da SaÃºde neste sÃ¡bado

Uma feira de saúde com serviços gratuitos estará disponível para toda a população neste domingo (23), a partir das 7h30, na orla do lago do Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A ação vai oferecer serviços essenciais de prevenção e bem-estar, veja lista a seguir.

A ação é parte da programação do Together – Feel the Mission 2025, evento voluntário que vai reunir 2.500 jovens para ações sociais na Capital.

Os atendimentos acontecerão das 7h30 às 10h, e serão conduzidos por profissionais e voluntários treinados.

Serviços oferecidos na feira

-Aferição de pressão arterial;

-Teste de glicemia;

-Espirometria (avaliação da capacidade respiratória);

-Bioimpedância (análise da composição corporal);

-Teste de Harvard (avaliação da resistência cardiovascular);

-Cálculo da idade biológica;

-Sessões de massagem relaxante.

