Gripe: Capital tem plantão de vacinação em três pontos neste fim de semana; confira

Gabrielly Gonzalez, com assessoria

A Capital terá plantões especiais de vacinação contra a gripe em três locais diferentes da cidade neste fim de semana – sábado (7) e domingo (8). Realização é da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande.

A ação visa ampliar a cobertura vacinal e alcançar principalmente quem não consegue se vacinar durante a semana.

Veja onde ir:

No sábado, dia 07 de junho, dois pontos estarão funcionando:

Camelódromo, localizado na Av. Noroeste, 5.089 – Centro, das 8h às 16h.

Drive da Reciclagem, no estacionamento do Bioparque Pantanal (Av. Afonso Pena, 6.277), das 9h às 17h.

No domingo, 08 de junho, um ponto de vacinação

Praça do Livro, situada na Rua do Sacramento, s/n, no bairro Jardim Seminário, das 11h às 16h.

