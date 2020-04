Grupo de hospitais testará cloroquina em pacientes no quadro inicial de Coronavírus

Da redação com informações do "Estadão"

Diversos centros médicos se unirão para formar uma aliança coordenada pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para iniciar um estudo, na próxima segunda-feira (13), para testar e eficácia da hidroxicloroquina em pacientes com quadros leves de infecção pelo novo coronavírus, mas que estão em algum grupo de risco da doença.

De acordo com o diretor do Centro Internacional de Pesquisa do Oswaldo Cruz, Álvaro Avezum, este estudo tem como objetivo avaliar se o medicamento pode reduzir a hospitalização e complicações respiratórias em pacientes com covid-19 que, em primeiro momento, não foram internados por não apresentarem maior gravidade.

Segundos dados da literatura científica, 80% dos contaminados pelo novo coronavírus não precisarão de interncação, pois irão apresentar apenas sintomas leves. O risco maior de complicações é registrado em grupos com o sistema imunológico mais frágil.

Os voluntários para o estudo deverão integrar um dos seguintes grupos de risco: idosos, hipertensos, diabéticos ou fumantes.

Participarão da pesquisa 1.300 pacientes - metade vai receber o medicamento por sete dias e a outra metade tomará placebo pelo mesmo período. Todos serão acompanhados por um mês.

"Se conseguimos achar um tratamento que reduza as complicações a as hospitalizações, serão menos leitos de UTI ocupados, menos respiradores sendo utilizados. Teria um impacto positivo para o doente e para o sistema de saúde", explica Avezum.

Avezum também revela que a expectativa é incluir no estudo pacientes de cem hospitais brasileiros, públicos e privados, em 50 cidades de 15 estados do país. "Já temos a confirmação de pacientes de 40 hospitais e devemos começar a inclusão dos pacientes a partir da próxima semana", afirma o pesquisador, que irá coordenar o estudo. A pesquisa já recebeu o aval da Comissão Nacional de ética em Pesquisa (Conep).

