Grupo Onça Pintada levará atendimento gratuito a Nioaque e Aparecida do Taboado

O Grupo Onça Pintada (GOP) realiza na próxima quinta (27) e sexta-feira (28) mais uma rodada de ações gratuitas de prevenção e combate ao câncer de mama no interior do Estado. As atividades incluem palestras, consultas clínicas, rastreamentos e exames de ultrassonografia, com possibilidade de encaminhamento para mamografia em Campo Grande quando houver indicação médica.

Em Nioaque, os atendimentos acontecem na quinta-feira (27), a partir das 7h, na USFB Nioaque Urbano 2 Antônio Coronel, na Rua Dom Pedro II, 110, Centro.

Já na sexta-feira (28), Aparecida do Taboado recebe a equipe do GOP a partir das 14h (horário de Brasília), na UBS Manoel Rodrigues da Silva, na Rua João Valeriano Duarte, 879, Centro. Para participar, é preciso apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e Cartão do SUS.

As ações são realizadas em parceria com as prefeituras, com apoio da primeira-dama dos municípios, das lideranças locais e do deputado estadual Paulo Corrêa, fundador e padrinho do Grupo Onça Pintada.

