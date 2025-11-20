Menu
quinta, 20 de novembro de 2025
Saúde

Grupo Onça Pintada levará atendimento gratuito a Nioaque e Aparecida do Taboado

As pacientes terão acesso a exames gratuitos e encaminhamento para mamografia

20 novembro 2025 - 09h51Sarah Chaves, com assessoria
Foto: Divulgação Foto: Divulgação  

O Grupo Onça Pintada (GOP) realiza na próxima quinta (27) e sexta-feira (28) mais uma rodada de ações gratuitas de prevenção e combate ao câncer de mama no interior do Estado. As atividades incluem palestras, consultas clínicas, rastreamentos e exames de ultrassonografia, com possibilidade de encaminhamento para mamografia em Campo Grande quando houver indicação médica.

Em Nioaque, os atendimentos acontecem na quinta-feira (27), a partir das 7h, na USFB Nioaque Urbano 2 Antônio Coronel, na Rua Dom Pedro II, 110, Centro.

Já na sexta-feira (28), Aparecida do Taboado recebe a equipe do GOP a partir das 14h (horário de Brasília), na UBS Manoel Rodrigues da Silva, na Rua João Valeriano Duarte, 879, Centro. Para participar, é preciso apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e Cartão do SUS.

As ações são realizadas em parceria com as prefeituras, com apoio da primeira-dama dos municípios, das lideranças locais e do deputado estadual Paulo Corrêa, fundador e padrinho do Grupo Onça Pintada.

