Hemosul, em estado de emergência, convoca doadores no MS

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) entrou em estado de emergência nesta quinta-feira (23), e a convocação é para doadores de todos os tipos sanguíneos, mas especialmente doadores de O positivo e O negativo.

O Hemosul atende hospitais públicos e privados do Estado e conforme a unidade, há inúmeros pacientes internados precisando de plaquetas, e o estoque atual está abaixo dos 10%.

Para ajudar na reposição dos estoques da rede Hemosul para produção de plaquetas, procure uma das unidades de coleta do Estado.

Entre os critérios para doar ou se tornar doador é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Os doadores que tenham 16 ou 17 anos, precisam estar acompanhados dos pais ou responsável.

Sobre a frequência de doação é importante ressaltar que doadores do sexo masculino podem doar até quatro vezes ao ano, com um intervalo mínimo de dois meses, já as mulheres podem doar ate três vezes durante o ano, com intervalo mínimo de três meses.

Confira os endereços das unidades onde é possível praticar a doação:

HEMOSUL COORDENADOR

Av. Fernando Correa da Costa, 1304, Centro – Campo Grande/MS

Fones: (67) 3312-1500 3312-1517

Segunda à Sexta: 7h às 17h

Sábado: 7h às 12h

HEMOSUL HOSPITAL REGIONAL – HRMS

Rua Engenheiro Lutherio Lopes, 36, Aero Rancho – Campo Grande/MS

Fone: (67) 3378-2678

Segunda, Quarta e Sexta: 7h às 12h

Terça e Quinta: 7h às 17h

HEMOSUL DOURADOS

Rua Waldomiro de Souza, 295, Vila Industrial

Fone: (67) 3424-4192

Segunda, Quarta e Sexta: 7h às 12h

Terça e Quinta: 7h às 17h

HEMOSUL TRÊS LAGOAS

Rua Manoel Rodrigues Artez, 520, Colinos

Fone: (67) 3522-7959

Segunda à Sexta: 7h às 12h

Sábado: 7h às 12h

HEMOSUL PONTA PORÃ

Rua Sete de Setembro, s/n, Santa Isabel

Fone: (67) 3431-6134

Segunda à Sexta: 7h às 12h

HEMOSUL PARANAÍBA

Rua Selma Martins de Oliveira, 335, Ipê Branco I

Fone: (67) 3503-1026

Segunda à Sexta: 7h às 11h

