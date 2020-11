Hemosul se une a hemocentros do país no Dia Nacional do Doador de Sangue

O Hemosul se une a todos os hemocentros do País na campanha “Somos Todos do Mesmo Sangue”, para celebrar o Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado nesta quarta-feira (25) de novembro,

A ação inédita promove a importância da doação de sangue especialmente neste período de pandemia em que houve queda de até 50% no número de doações em algumas regiões do Brasil. Em Mato Grosso do Sul essa queda foi de 40%.

Em Mato Grosso do Sul os Tuiuiús do Aeroporto Internacional de Campo Grande, o Monumento das Araras, e a Torre da TV Morena foram os escolhidos para iluminar a campanha ao longo da semana. A iluminação visa reconhecer a importância das pessoas que já são doadoras de sangue e incentivar as que ainda não são a darem esse passo.

A nível nacional o Cristo Redentor será o monumento símbolo da iniciativa, recebendo iluminação na cor vermelha.

O embaixador da campanha no Estado é Michel Teló, cantor renomado nacionalmente e apoiador de diversas causas sociais. "Eu sempre achei importante doar sangue, mas agora mais do que nunca tem sido importante porque diminuíram muito as doações. A gente poder participar dessa conscientização e chamar as pessoas para doarem é muito importante", comenta Michel. D

A programação será concentrada nas redes sociais do Hemosul (@hemosulms) com vídeos de artistas locais que também apoiam a causa e uma recepção especial para os doadores de sangue e medula que comparecerem até sábado (28) em todas as unidades de coleta do Estado: Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Paranaíba, Três Lagoas e Coxim (quinzenalmente).

A coordenadora geral da Rede Hemosul, Marli Vavas, destaca a importância da ação que pela primeira vez une 17 hemocentros do País. “Ver os hemocentros unidos em celebração em um dia tão especial tem um significado muito importante. Só é possível garantir a continuidade das coletas de sangue durante a pandemia com uma grande corrente de solidariedade”, explica a Coordenadora Geral da Rede Hemosul MS, Marli Vavas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o percentual ideal de doadores para um país esteja entre 3,5% e 5% de sua população. No Brasil, esse número é de 1,9%. Em Mato Grosso do Sul o percentual de doadores é de 2,2%, e na Capital esse índice é de 3%.

Todas as regras para doação de sangue podem ser conferidos no site da instituição, nas redes sociais ou mesmo pelo telefone 3312-1517.

