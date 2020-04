“Hoje ou amanhã”, diz Mandetta sobre sua demissão do Ministério da Saúde

Mauro Silva, com informações do Correio Brziliense

“Hoje ou amanhã”, disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre sua saída do ministério. Ele afirmou, durante uma live nesta quinta-feira (16), que deve ser exonerado pelo presidente, Jair Bolsonaro, até sexta-feira.

Bolsonaro, nos últimos dias, vem criticando Mandetta devido ao aumento de sua popularidade. O isolamento social defendido pelo ministro também incomoda o presidente da República. "Devemos ter uma situação de troca no ministério que deve se concretizar hoje ou amanhã", disse o ministro.

Mas o ministro afirmou que mesmo com a troca, os trabalhos para combater a pandemia vão continuar, independente de quem esteja no cargo. "Eu sou a peça menor dessa engrenagem, eu escolhi muito bem a minha equipe", disse. Ele participou do encontro virtual promovido pelo Fórum Inovação Saúde (Iniciativa FIS), que reúne lideranças da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Fiocruz, UFF, UFRJ, Academia Nacional de Medicina, e outros especialistas.

Reunião

Jair Bolsonaro vai se reunir ainda nesta quinta-feira com nomes de pessoas cotadas para assumir a Saúde. Um dos nomes cotados que figuram entre os primeiros lugares da lista é do Oncologista Nelson Teich.

O deputado, Osmar Terra, também é dos cotados ao cargo, mas encontra resistência do Legislativo, Judiciário e da área militar do governo, por negar a gravidade da pandemia de coronavírus e ser contra orientações de isolamento social da Organização Mundial da Saúde (OMS).

