Homem fica "brocha para sempre" após injetar hormônio no pênis

Mesmo com o tratamento, acompanhando de sete dias de antibiótico, o órgão sexual foi danificado pela infecção, resultando, seis meses depois da cirurgia, para um quadro de disfunção erétil total.

Ele havia começado a apresentar um inchaço na glande, a cabeça do pênis, que foi acompanhado de secreção que era expelida pelo órgão sexual devido uma infecção bacteriana.

No entanto, a história não acaba por aí. O paciente, após ficar em observação por um dia, foi liberado, mas acabou retornando ao hospital um mês após a cirurgia.

Dado o quadro, os urologistas do hospital realizaram o procedimento de Al-Ghorab, onde um dilatador é inserido cirurgicamente no pênis para retirar os coágulos sanguíneos. Foi somente após o procedimento que a ereção chegou a um fim.

Após tomarem noção da situação, os médicos tentaram drenar o sangue do pênis, porém, mesmo com o procedimento, ele ainda se manteve ereto em um caso de priapismo, nome dado a esse tipo de ereção dolorosa e persistente.

Segundo a publicação, o paciente chegou até o pronto-socorro do hospital universitário após estar sofrendo com a ereção dolorosa por dias.

Um homem brasileiro, de 58 anos, acabou perdendo permanentemente a função de seu pênis após injetar hormônio no próprio pênis para tentar resolver problemas de disfunção erétil.