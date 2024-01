Homem morre após beber suco caseiro contaminado pelo vírus Nipah

Um homem de 35 anos acabou morrendo no último sábado (27), em Bangladesh, em decorrência de uma infecção causado pelo vírus Nipah, que atualmente é um dos patógenos observados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por ter potencial pandêmico.

O homem acabou infectado pelo vírus após beber um suco caseiro, de tâmaras. Além dele, um outro homem também morreu após beber o suco, porém, a causa da morte dele ainda está sendo investigada.

A principal suspeita dos médicos é que morcegos infectados, principais transmissores do vírus, comeram parte das frutas que foram utilizadas para fazer o suco, já que a transmissão do Nipah só ocorre através do contato ou ingestão de fluídos corporais de animais contaminados.

O vírus foi identificado pela primeira vez em humanos em 1999, na Malásia, e desde então vêm causando surtos em países do sul e sudeste asiático. No total, 160 pessoas já morreram infectadas pelo Nipah em Bangladesh nos últimos 25 anos.

A doença causa sintomas como febre, dor de cabeça e dificuldade para respirar, além de atingir o cérebro, causando sua expansão e hemorragias, o que pode levar ao óbito.

