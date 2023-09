Homem que infartou em Corumbá é transferido para Campo Grande

Saiba Mais Saúde Sem ambulância em Corumbá, família pede por ajuda para transportar homem infartado

Desde a noite de domingo (10), Ravel Giordano de Assumpção, de 54 anos, está internado na Santa Casa de Campo Grande, após sofrer um infarto gravíssimo na cidade de Corumbá, distante aproximadamente 430 quilômetros da Capital. Desde sexta-feira (8), o homem estava internado em Corumbá, aguardando uma vaga na Santa Casa e uma ambulância que realizasse o deslocamento.

Conforme a irmã de Ravel, Rosália Giordano, a vítima passou mal na última sexta e levado para uma unidade de saúde. "O médico na mesma hora já informou que o problema dele era sério e teria que ser enviado com urgência para o Campo Grande, e que ele já tinha entrado em contato com a Capital para abrir uma vaga para ele", contou ela.

Pouco tempo depois da solicitação, a vaga foi liberada, mas a família enfrentou problemas para conseguir uma ambulância que realizasse a transferência. “Nós moramos um tempo em Ladário e nos mudamos para Corumbá, e demos esse endereço lá, porque precisa de um comprovante de residência e ficamos muito felizes, porque eles disseram que conseguiriam a ambulância, mas quando conferiram o endereço, e viram que meu irmão não morava mais lá, eles mandaram mensagem dizendo que não teria ambulância, porque a preferência era só para ladarense e que a gente teria que se virar em Corumbá", explicou.

Em contato com a Santa Casa de Corumbá, a família foi informada pelo hospital que assim que surgisse a vaga, o hospital seria obrigado a arrumar uma ambulância. No entanto, ao disponibilizar vaga no domingo (10), ainda não havia ambulância para realizar o transporte de Ravel.

Depois desse problema, somente após quase 48 horas aguardando a ambulância, a Secretaria Municipal de Miranda disponibilizou o veículo, e o paciente chegou a Campo Grande por volta das 20h30 do domingo. Em nota, a assessoria de imprensa da Santa Casa de Campo Grande, informou ao JD1 Notícias, que Ravel está acompanhado da esposa, que não autorizou o compartilhamento de informações sobre o estado de saúde.



