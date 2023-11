Homem tem pênis amputado depois de 1 semana com o 'mastro hasteado'

Um homem de 63 anos teve o pênis amputado após passar uma semana com ele ereto. A rigidez era sintoma de um raro tipo de metástase de um câncer renal.

Segundo relato dos médicos da Universidade de Udayana, da Indonésia, o homem sentia dores intensas no pênis quando chegou ao hospital e o sangue retido no órgão já não circulava, o que obrigou a realização da amputação total. O caso foi publicado no Urology Case Reports em julho deste ano.

O homem havia descoberto que tinha um grave caso de câncer renal duas semanas antes de sofrer o priapismo, termo médico para designar qualquer ereção que dure mais de quatro horas.

Médicos tentaram salvar o pênis – Os médicos tentaram aspirar o sangue acumulado no pênis e também aplicaram injeções para reverter a rigidez do órgão, mas os métodos não funcionaram. Como a saúde do paciente poderia ser comprometida, a decisão foi pela amputação.

A biópsia realizada no órgão após a retirada mostrou que as células cancerosas do rim haviam ido parar no pênis e se infiltrado nos corpos cavernosos e esponjosos do órgão, o que comprometeu o tecido do órgão sexual.

Após a cirurgia, o homem começou um tratamento rádio e quimioterápico para tentar conter o avanço do câncer renal. Após três meses, o corpo dele já havia cicatrizado e o sistema urinário não estava comprometido.

Segundo a equipe médica, a associação entre o câncer renal e o câncer de pênis é pouco conhecida da medicina. “Estudos relacionados a metástases renais, principalmente entre testículos e pênis, ainda são escassos”, apontaram os urologistas que atenderam o caso.

