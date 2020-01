Homens jovens obesos têm queda do nível de testosterona, diz estudo

Priscilla Porangaba, com informações da OMS

Um estudo feito por pesquisadores espanhóis mostrou que a obesidade em homens jovens provoca déficit de testosterona. o efeito já era conhecido em adultos mais velhos acima do peso, mas agora foi confirmado também nos mais novos

Os pesquisadores, de um órgão ligado ao Hospital Universitário Virgen de la Victoria, estudaram 266 homens não diabéticos com menos de 50 anos com obesidade e encontraram níveis reduzidos de testosterona em 25,6% deles, mas esse percentual aumentou para 80% naqueles com obesidade mais extrema

Assim, os resultados da pesquisa mostram que o excesso de peso "é o fator mais intimamente relacionado à diminuição dos níveis de testosterona". No entanto, existem outros fatores que também têm a ver com a diminuição dos níveis de testosterona, como a idade ou a redução da concentração sanguínea de LH, um hormônio secretado pela hipófise que estimula a produção de testosterona nos testículos

“O aparecimento de níveis reduzidos de testosterona nos homens não é uma questão trivial. A diminuição desse hormônio tem sido relacionada a vários problemas médicos, como pior composição corporal (mais gordura e menos músculo), aumento da resistência à insulina, pressão alta, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, disfunção erétil, doenças cardiovasculares e ainda maior mortalidade a longo prazo”, afirma o professor José Carlos Fernández García, um dos autores do estudo

Os pesquisadores envolvidos no estudo enfatizam a necessidade de implementar estratégias para lidar com o excesso de peso e promover um estilo de vida saudável. Nesse sentido, exercitar-se regularmente e seguir uma dieta saudável e equilibrada são dois pilares básicos para combater o sobrepeso e a obesidade.

