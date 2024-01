Hospital da Cassems está quitado

Ricardo Ayache, presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), foi às redes sociais comemorar, nesta sexta-feira (5), o pagamento da última parcela referente à construção do hospital da rede em Campo Grande.

O Hospital Cassems de Campo Grande, que conta com mais de 150 leitos, teve um investimento total de R$ 84 milhões, oriundos de recurso próprios e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Na publicação, Ayache explica que, junto dos recursos dos servidores públicos e financiamento do FCO, foi possível a construção da unidade, que é “orgulho para todos nós”, e agradeceu o apoio de todos que acreditaram no projeto.

“Eu quero agradecer a todos os servidores públicos que acreditam, que apoiam o nosso trabalho, e na certeza de que nós vamos continuar trabalhando muito em prol da saúde de todos nós”, afirmou.

