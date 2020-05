Hospital de campanha será utilizado quando leitos do Regional estiverem 70% ocupados

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul anunciou nesta quarta-feira (6) que o hospital de campanha de Campo Grande só ser utilizado após a ocupação de 70% dos leitos do Hospital do estado (HRMS). Segundo o órgão, a estrutura conta com 140 leitos clínicos de oxigenoterapia.

A unidade foi montada na capital para atender casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19). A diretora de enfermagem do HRMS e coordenadora do Comitê de Crise de estratégias de combate ao vírus, Ana Paula Borges, explicou que o grupo se reúne duas vezes ao dia para verificar a situação.

A diretora-presidente do Hospital Regional, Rosana Leite de Melo, reforçou a informação de que o centro de apoio começará a ser utilizada quando o HR atingir o nível dois de ocupação. “E estará à disposição de pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), se estiverem com suspeita de terem contraído a Covid-19, mas que ainda não necessitem de internação”, explicou.

Conforme a entidade, o hospital de campanha tem três tendas com contêineres que abrigam consultórios e salas de observação, sendo que a tenda maior terá uma estrutura com 108 leitos e 22 poltronas, assistidos por 60 técnicos em enfermagem, 32 enfermeiros e 16 médicos, além de equipamentos como inaladores e oxigênio.

Até esta quarta, Mato Grosso do Sul registrou 288 casos de Covid-19, divididos em 24 cidades. 10 desses casos evoluíram para óbito.

