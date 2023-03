Hospital de CÃ¢ncer da Capital recebe 3,5 milhÃµes para retomada dos atendimentos

O governo de Mato Grosso do Sul deve repassar ainda nesta segunda-feira (6), 3,5 milhões para o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande. O anúncio foi feito após reunião com representantes do hospital, da prefeitura e do Ministério Público. Os novos atendimentos foram paralisados em 22 de fevereiro e, segundo o hospital, com o repasse do governo os serviços foram retomados.

"Chegamos a um denominador comum e o estado fará esse aporte financeiro ainda hoje. Nossa intenção é facilitar a regularização imediata das pendências financeiras do hospital, que motivaram o corpo clínico a paralisar", afirmou o secretário de Saúde do Estado, Maurício Simões.

Ainda de acordo com o secretário, após a destinação do recurso a “diretoria do hospital dará início ao acerto com todos os prestadores de serviços que estavam com débitos vencidos”.

De acordo com o diretor clínico do hospital, os atendimentos serão retomados. Antes da reunião, o coordenador administrativo do hospital, Amilton Fernandes Alvarenga informou que cerca de 500 novos pacientes deixaram de ser atendidos desde o início da paralisação.

“Foi uma reunião muito boa, na qual apresentamos os problemas que o corpo clínico apontavam e precisavam ser sanados. Todos foram solucionados aqui. Vamos voltar a atender com esse repasse a ser feito hoje e sanar as dívidas”, diz o diretor clínico do Hospital do Câncer, João Paulo Vilalba.

Durante a reunião desta manhã, estado, prefeitura e Ministério Público decidiram também tentar antecipar um recurso de R$ 300 mil do Ministério da Saúde destinado a entidades filantrópicas para atender emergencialmente o hospital.

