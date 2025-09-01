Hospital de Câncer inaugura novo andar com 32 leitos em Campo Grande

Com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento e fortalecer o tratamento oncológico em Mato Grosso do Sul, o Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) inaugurou, nesta segunda-feira (1º), o quarto andar de sua unidade em Campo Grande.

O novo pavimento oferece 32 leitos adicionais e foi viabilizado por meio de investimento de R$ 1,2 milhão do Governo do Estado.

A cerimônia de entrega contou com a presença do governador Eduardo Riedel (PP), que destacou a importância da parceria entre poder público e instituições filantrópicas na construção de uma saúde de qualidade.

“A saúde pública se constrói no dia a dia, com muita parceria, planejamento e diálogo. Vamos continuar nesta trajetória de apoio até encerrar os sete andares do hospital, garantindo infraestrutura, tecnologia e bons profissionais à disposição dos pacientes”, afirmou.

O novo espaço foi projetado para proporcionar conforto, dignidade e atendimento humanizado aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).

Com a entrega do 4º andar, o hospital passa a ter capacidade para 124 leitos, distribuídos entre enfermarias, UTI e leitos-dia.

Do total, 55 já estavam habilitados para o SUS, 9 são particulares e outros 60 serão disponibilizados ao sistema público. Parte do mobiliário foi adquirida com recursos provenientes de bazares realizados pela Receita Federal.

Referência em oncologia

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão é uma instituição privada filantrópica e responde por 72% dos atendimentos oncológicos de Mato Grosso do Sul.

A administração do HCAA já articula com órgãos públicos a viabilização de recursos para colocar em funcionamento a totalidade dos novos leitos, ampliando ainda mais o acesso dos pacientes ao tratamento especializado contra o câncer.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também