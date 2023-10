Hospital do Amor atende moradores do Jardim Noroeste nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (4), das 7h às 17h, a carreta do Hospital do Amor estará na Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio, no Jardim Noroeste, região do Prosa, em Campo Grande. Serão oferecidos gratuitamente exames de mamografia para mulheres entre 40 e 69 anos. A ação faz parte da programação do Outubro Rosa, mês de campanha para conscientização e prevenção ao câncer de mama.

O atendimento é por ordem de chegada sendo necessário levar o documento de identificação, CPF, cartão do SUS e o comprovante de residência para que posteriormente o resultado seja encaminhado diretamente para o endereço da paciente. São ofertadas 60 vagas para exames que serão realizados ainda hoje.

Para a secretária municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Kátia Saturi, apoiadora e incentivadora da campanha de prevenção ao câncer, o acesso aos exames necessários faz toda a diferença. “Estamos no Outubro Rosa, um mês voltado à ações de conscientização quanto a prevenção do câncer de mama. Sendo extremamente importante que as mulheres tenham acesso aos exames, e consequentemente a um diagnóstico precoce para que seu tratamento inicie o quanto antes.”

A secretária parabenizou a atividade. “Ações como essas, de levar o atendimento até os bairros, oportuniza e amplia o atendimento àquelas mulheres que por questões particulares não conseguem ir até o hospital. A prevenção salva vidas”.

