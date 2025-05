Hospital do Amor oferece mamografias gratuitas em shopping da Capital

O Pátio Central Shopping, em parceria com o Hospital do Amor, estará promovendo, entre os dias 13 a 16 de maio, uma ação para a realização de mamografias gratuitas para mulheres com idade entre 40 e 69 anos.

Das 8h às 17h, uma unidade móvel realizará um total de 60 exames, divididas entre 30 vagas pela manhã e 30 pela tarde, com os atendimentos sendo realizados por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

O objetivo da ação é facilitar o acesso a exames preventivos e reforçar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A unidade móvel do Hospital do Amor estará equipada para realizar os exames, buscando garantir um atendimento humanizado e eficiente para as mulheres que buscarem o atendimento.

A campanha gratuita de mamografia acontece dos dias 13 a 16 de maio, das 8h às 17h, no Pátio Central Shopping, na Rua Marechal Rondon, nº 1380, no Centro de Campo Grande.

