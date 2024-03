Hospital Regional abre novo processo seletivo com 122 vagas para enfermagem

A Funsau (Fundação Serviços de Saúde) lançou o edital do processo seletivo simplificado para contratar 40 enfermeiros para atuarem no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), nesta terça-feira (5).

As inscrições poderão ser realizadas a partir de hoje (5), até quinta-feira (7), exclusivamente pelo site. Poderá participar da seleção todo o profissional que possuir os requisitos básicos e demais condições especificadas no edital.

Com o novo processo seletivo, o HRMS amplia para 122 o número de vagas disponíveis para profissionais da enfermagem, visto que segue vigente o período de inscrições para o concurso público do hospital que oferece 30 vagas para enfermeiros e 52 para técnicos de enfermagem.

As inscrições para o concurso público com total de 279 vagas em diversas áreas podem ser realizadas até o dia 15 de março, exclusivamente pelo site.

