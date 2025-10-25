Menu
Saúde

Hospital Regional faz ação com "toucas malucas" para humanizar internação na UTI Neonatal

Atividade inspirada no "cabelo maluco" estimula vínculo afetivo entre mães e bebês

25 outubro 2025 - 10h36Carla Andréa

Inspiradas na tendência do “cabelo maluco”, que movimenta escolas e creches em todo o país durante o mês das crianças, as mães de bebês internados na Unidade Neonatal do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) participaram de uma versão especial da brincadeira: as “toucas malucas”.

A ação, organizada pela equipe multiprofissional da unidade, proporcionou momentos de descontração, criatividade e acolhimento para famílias que vivenciam o delicado período de internação dos recém-nascidos.

A terapeuta ocupacional Grazielle Rodrigues, responsável pela iniciativa, explica que o trabalho terapêutico vai além do cuidado direto com os bebês.

“Além do atendimento aos pequenos, realizamos grupos terapêuticos com as mães, com o objetivo de acolher, fortalecer e promover o bem-estar dessas mulheres. Esses encontros favorecem o vínculo afetivo entre mãe e bebê, a expressão emocional e o enfrentamento positivo da internação”, destacou.

Segundo Grazielle, a ideia das toucas nasceu do desejo de trazer leveza à rotina hospitalar. “Transformamos a proposta do cabelo maluco em algo que fizesse sentido dentro do setor. É uma forma simbólica de as mães enxergarem o futuro, hoje confeccionam as toucas para os bebês, e amanhã vão estar arrumando o cabelo maluco deles para ir à escola”, completou.

As mães aprovaram a iniciativa. Katyelim Nathalia de Jesus, de 24 anos, mãe do pequeno Bernardo, internado há dois meses, conta que a atividade trouxe alívio emocional.

“É uma boa ideia, ajuda a gente a distrair um pouco, porque estamos em um ambiente tenso. Nunca imaginei que pudesse ter esse tipo de atividade em um hospital”, afirmou.

Já Nicolly de Oliveira Pereira, de 20 anos, mãe da pequena Maria Helena, nascida com 29 semanas, descreveu a experiência como transformadora. “Faz com que a gente se distraia e tenha momentos mais felizes durante a internação. Minha inspiração foi a Maria Helena.” A avó da bebê, Joyce Carmo de Oliveira, também participou e se surpreendeu: “Não imaginava que tinha touca maluca. Foi uma novidade e tira um pouco o foco do que estamos vivendo.”

