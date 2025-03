Hospital Regional muda horÃ¡rio da farmÃ¡cia de medicamentos oncolÃ³gicos; confira

A Farmácia Ambulatorial de Dispensação de Medicamentos Oncológicos do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) terá um novo horário de funcionamento a partir de amanhã, 1º de abril.

O atendimento ao público passará a ocorrer de segunda a quinta-feira, das 13h às 17h, exceto em feriados e pontos facultativos. Atualmente, a farmácia opera das 12h às 16h.

A mudança foi adotada com o objetivo de melhorar o atendimento aos pacientes oncológicos de Mato Grosso do Sul, otimizando a dispensação de medicamentos. Apenas em 2024, a farmácia do HRMS já distribuiu mais de sete mil medicamentos para pacientes em tratamento contra o câncer.

O diretor-geral do HRMS, Paulo Limberger, explicou que a decisão foi tomada com base em sugestões dos pacientes e em uma análise detalhada da demanda.

“A mudança no horário busca oferecer mais comodidade e melhor organização no atendimento, garantindo que os pacientes possam retirar seus medicamentos de forma mais eficiente. Nosso compromisso é continuar aprimorando os serviços e garantindo um suporte adequado a todos que necessitam do tratamento oncológico”, destacou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também