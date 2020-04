Hospital Regional passa por desinfecção completa

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), foi desinfectado por soldados do Comando Militar do Oeste (CMO) do Exército Brasileiro, na noite de terça-feira (28), utilizando aparamentados com roupas especiais e bombas costais.

A ação que movimentou 12 militares, levou pouco mais de 40 minuto, para desinfectar o Pronto Atendimento do HRMS, e a ala psiquiátrica do hospital sem interferir nos atendimentos hospitalares.

A operação faz parte do apoio prestado, pelo Comando Conjunto Oeste, aos órgãos governamentais de saúde e visa proporciona condições de segurança aos usuários e colaboradores contra os impactos causados pelo novo coronavírus.

No decorrer da ação foram tomadas medidas protetivas, como isolamento e interdição de acessos para garantir a segurança da população e dos profissionais que participaram da atividade.

Na tarde desta quarta-feira (29), o Exército retorna ao HR para desinfectar todo o hospital de campanha, montado para ser usado no enfrentamento ao coronavírus. Conforme, o Tenente-Coronel Sérgio, o hospital, ainda receberá novas visitas do equipe de desinfecção futuramente.

Deixe seu Comentário

Leia Também