Hospital Regional recebe duas caminhonetes para fortalecer a logística da unidade

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), maior unidade pública de saúde do Estado, recebeu nesta quinta-feira (20) duas novas caminhonetes da SES (Secretaria de Estado de Saúde). A entrega dos veículos tem o objetivo de fortalecer a logística da unidade, garantindo mais eficiência no transporte de materiais e no suporte ao atendimento prestado à população sul-mato-grossense.

Referência em atendimento de média e alta complexidade, o HRMS recebe pacientes de diversas regiões do Estado. Com os novos veículos, a unidade passa a contar com mais estrutura para otimizar seus serviços, principalmente no suporte a áreas essenciais, como transporte de insumos e apoio operacional às equipes assistenciais.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, a chegada dos veículos representa um reforço importante para o HRMS. “Já existia uma necessidade premente e conseguimos adquirir essas unidades no fim de 2024. Neste momento, entregamos para a presidente da Funsau as duas unidades, que tenho certeza vão ajudar o hospital a desenvolver ainda melhor uma assistência à saúde de qualidade a todos os sul-mato-grossenses que são atendidos aqui”, destacou, durante a entrega.

No último ano, o HRMS realizou mais de 320 mil atendimentos à população, reafirmando seu papel essencial na rede pública de saúde do Estado. A unidade também foi responsável por mais de 880 mil exames, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Somente no ambulatório, que recebe pacientes de diversas regiões para consultas com especialistas, foram realizadas 72,3 mil consultas.

Investimento na saúde pública

Para fortalecer o atendimento à população, o Governo de Mato Grosso do Sul está investindo R$ 30 milhões na ampliação e modernização da frota da saúde. Com recursos estaduais e emendas parlamentares, serão adquiridos 52 ambulâncias, 52 veículos utilitários (pick-ups, SUVs e de passeio) e 10 Vacimóveis, garantindo mais eficiência no transporte de pacientes e nas ações de vigilância em saúde.

As ambulâncias atenderão diversos municípios e hospitais regionais, assegurando um transporte mais ágil e seguro para casos de urgência e emergência. Os veículos utilitários reforçarão a mobilidade das equipes de saúde, auxiliando no transporte de insumos e no suporte a campanhas de vacinação.

Já os 10 Vacimóveis levarão imunização itinerante a comunidades distantes e aldeias indígenas, ampliando o acesso a vacinas.

