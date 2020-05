Hospital Regional recebe mais de 3 mil máscaras e mil luvas do Sesc

O Sesc, por meio do programa Mesa Brasil, doou mais de quatro mil Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, nessa quarta-feira (13).

O Secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Côrrea Riedel, participou da entrega de 3.257 máscaras de proteção e mil unidades de luvas de látex para procedimentos. Geraldo Resende, secretário de Estado de Saúde, também esteve na entrega.

Riedel falou sobre o equilíbrio da visão do governo em relação a todo processo que vivenciamos: “Não entramos no clima de torcida organizada: fecha tudo, abre tudo! Precisamos, antes de mais nada, ouvir a ciência e ouvir os técnicos”, enfatizou.

Ele também destacou a importância da segurança sanitária. “A Secretaria de Saúde tem uma atitude sistemática em relação ao pedido das consciências das pessoas. Todo dia o Secretário Geraldo Resende pede para quem puder fique em casa”.

O presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo comentou sobre a ação do Sesc. “ Esse é um momento de empatia, de se colocar no lugar do outro e faremos o possível para atender a todos nesse período emergencial”.

Sobre o setor de comércio, turismo e serviço, Riedel apontou os impactos. “Não temos resposta para todas as questões. Ao mesmo tempo que estamos monitorando a avanço da doença, criando instrumentos de retomada da nossa economia, para que possamos ter esse retorno com segurança, protocolos e com olho clínico em relação à pandemia”, concluiu.

