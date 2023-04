Hospital Regional tem mutirão de vacinação para colaboradores

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) está realizando nesta quarta-feira (26) e quinta-feira (27) um mutirão de vacinação contra a gripe e influenza destinada aos seus colaboradores.

Para Terezinha de Jesus, enfermeira do trabalho, o mutirão é indispensável para quem presta serviços ao hospital. “Oferecer vacina aos colaboradores do HRMS é uma medida essencial para a promoção da saúde e segurança no trabalho”, destacou.

Os servidores do HRMS e funcionários de empresas terceirizadas que prestam serviços para o hospital podem ser imunizados, das 08h às 21h, na sala Ipê Roxo, no andar térreo.

Parte das ações da “Campanha Abril Verde”, a iniciativa é mais uma entre as várias realizadas desde o início desde abril para conscientizar os trabalhadores para um ambiente de trabalho mais seguro.

Lançada no dia 12, a campanha visa conscientizar os trabalhadores sobre a importância de prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, além de incentivar a adoção de hábitos saudáveis.

