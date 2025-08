Hospital São Julião celebra 84 anos com inauguração de novo ambulatório

O Hospital São Julião, uma das instituições filantrópicas mais tradicionais do país, celebrará na próxima terça-feira (5) seus 84 anos de fundação com a inauguração do novo Ambulatório São Julião, projetado para atender até 600 pacientes por dia com eficiência, acolhimento e infraestrutura moderna.

A nova estrutura representa um salto histórico na capacidade e qualidade do atendimento prestado pela instituição, fundada com base nos pilares da fé, solidariedade e excelência médica.

Com 34 salas médicas, o novo ambulatório foi planejado para oferecer mais conforto, agilidade e segurança aos pacientes.

O espaço dispõe de três recepções com capacidade total para 350 pessoas, 11 guichês de atendimento, sala de recuperação, posto de coleta, sala de eletrocardiograma, espaços para pequenos procedimentos e o Centro de Tratamento de Feridas, o que possibilita a realização de exames e tratamentos no mesmo local, promovendo uma jornada de cuidado mais eficiente.

As melhorias reafirmam o protagonismo do Hospital São Julião no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), consolidando-o como referência em saúde pública, filantropia e cuidado humanizado em Mato Grosso do Sul.

A cerimônia de entrega contará com homenagens, inaugurações e reforço do compromisso com a inovação e o atendimento humanizado.

Uma homenagem especial marcará a inauguração: o ambulatório levará o nome do Dr. Getúlio Fumio Kuwakino, cirurgião geral, oncologista, ginecologista e obstetra, que atuou na instituição entre 1967 e 2025.

Com forte atuação voluntária, o médico também colaborou com o Grupo Onça Pintada por 25 anos, oferecendo apoio à saúde da mulher.

A placa comemorativa celebrará sua trajetória marcada pelo compromisso com a medicina humanizada e pelas contribuições à saúde pública sul-mato-grossense.

Durante a solenidade, o hospital também anunciará importantes avanços em infraestrutura: Dez consultórios de oftalmologia totalmente revitalizados; Um novo necrotério, com estrutura adequada para garantir respeito e dignidade; Um laboratório modelo com conceito “Lixo Zero”, que une sustentabilidade e alta tecnologia; Substituição do sistema de refrigeração do centro cirúrgico, com novo chiller, garantindo mais segurança nos procedimentos; Entrega de 25 novos leitos de internação clínica no pavilhão 28.

Para Carlos Augusto Melke, presidente da Associação Beneficente de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos (ABARH), mantenedora do hospital, o momento é simbólico.

“Celebrar os 84 anos do Hospital São Julião com a entrega deste novo ambulatório é, acima de tudo, reafirmar nosso compromisso inabalável com a saúde pública de Mato Grosso do Sul. Esta conquista é fruto de um esforço coletivo que começou com a coragem e a visão da nossa eterna Presidente de Honra, Irmã Silvia Vecellio, e se mantém vivo graças ao empenho de funcionários, voluntários e parceiros que acreditam na nossa missão”, disse.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também