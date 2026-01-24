Hospital Universitário abre residência em Saúde Indígena e Neonatologia em Dourados

Com vagas abertas nas áreas de Saúde Indígena e Enfermagem em Neonatologia, o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) lançou o Edital nº 01/2026 para processo seletivo extemporâneo dos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde (PSRAPS).

A seleção, voltada ao ingresso em 2026, é realizada fora do calendário regular e busca suprir demandas específicas da instituição.

Ao todo, são 10 vagas distribuídas entre dois programas. A Residência Multiprofissional em Gestão da Saúde Indígena oferece seis vagas, destinadas a profissionais de Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Farmácia, com uma vaga para cada área.

Já a Residência Uniprofissional em Enfermagem em Neonatologia conta com quatro vagas, exclusivas para enfermeiros. Veja o edital completo .

Os programas têm duração de dois anos, com início das atividades previsto para 2 de março de 2026. Podem participar profissionais que tenham concluído a graduação até a data da matrícula e estejam com registro regular no conselho de classe.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente, ou por procuração, no dia 27 de janeiro de 2026, na Secretaria da Comissão de Residência Multiprofissional e Uniprofissional (COREMU) do HU-UFGD, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Para a residência em Enfermagem em Neonatologia, as entrevistas ocorrem entre 4 e 6 de fevereiro. Já os candidatos à Gestão da Saúde Indígena serão entrevistados entre 9 e 10 de fevereiro, no próprio hospital.

O resultado final está previsto para 12 de fevereiro, e a matrícula da primeira chamada para 23 de fevereiro.

Os residentes aprovados receberão bolsa mensal de R$ 4.106,09, paga pelo Ministério da Saúde. A carga horária total é de 5.760 horas, com dedicação exclusiva e jornada semanal de 60 horas, incluindo atividades práticas no HU-UFGD e em serviços da rede de saúde de Dourados.

