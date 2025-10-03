Menu
Menu Busca sexta, 03 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Hospital Universitário alerta para golpes e reforça: 'atendimento é gratuito'

Solicitações referente a pagamentos de consultas, exames e outros estariam sendo direcionadas a população

03 outubro 2025 - 12h40Luiz Vinicius
Hospital Universitário de Campo GrandeHospital Universitário de Campo Grande   (Divulgação/UFMS)

O Hospital Univeristário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul alertou a população nesta sexta-feira, dia 3 de outubro, sobre potenciais golpes, onde estariam sendo cobrados pagamentos para a realização de consultas, exames e outros.

Em nota divulgada, a unidade hospitalar fez questão de reforçar que o "atendimento é 100% SUS e gratuito".

"Nenhuma consulta, exame, internação ou medicamento pode ser cobrado dentro do hospital. Se alguém tentar solicitar pagamento por qualquer tipo de atendimento, o usuário deve denunciar imediatamente à Ouvidoria do Humap-UFMS".

O setor atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no Bloco Administrativo, piso térreo, ao lado da rampa de acesso à Enfermaria de Pediatria.

As manifestações também podem ser feitas pelo telefone (67) 3345-3380.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Brasil tem 48 casos em investigação de intoxicação por metanol
Saúde
Brasil tem 48 casos em investigação de intoxicação por metanol
Ação realizada pelo Senar é voltado a campanha outubro rosa
Saúde
Outubro Rosa leva atendimentos gratuitos às mulheres do campo; confira a programação
O estudo apresentou 100% de sensibilidade, evitando que casos positivos deixem de ser identificados
Saúde
Estudo inédito aposta na saliva para diagnóstico rápido de sífilis em bebês
Aparecida Cesca
Saúde
Unimed Campo Grande realiza ação com atividades de saúde e bem-estar para idosos
Fumacê na Capital
Saúde
Fumacê será aplicado no Aero Rancho nesta segunda-feira
A política será válida para os anos de 2025 e 2026.
Saúde
Hospitais de MS tem até amanhã para aderir à nova política de financiamento estadual
Problemas podem até causar cegueira
Saúde
Após intoxicação, associações de bebida e de oftalmologia fazem alerta
Academia são as escolhas para quem quer ter vida saudável
Saúde
Pesquisa indica consciência de brasileiros com saúde do coração
Vacinação
Saúde
Plantão de vacinação acontece neste sábado na USF Tiradentes, em Campo Grande
Treinamento intensivo voltado à vigilância epidemiológica e ao controle de vetores
Saúde
MS antecipa ações de combate à Febre do Oropouche com capacitação técnica

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital