Hospital Universitário alerta para golpes e reforça: 'atendimento é gratuito'

O Hospital Univeristário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul alertou a população nesta sexta-feira, dia 3 de outubro, sobre potenciais golpes, onde estariam sendo cobrados pagamentos para a realização de consultas, exames e outros.

Em nota divulgada, a unidade hospitalar fez questão de reforçar que o "atendimento é 100% SUS e gratuito".

"Nenhuma consulta, exame, internação ou medicamento pode ser cobrado dentro do hospital. Se alguém tentar solicitar pagamento por qualquer tipo de atendimento, o usuário deve denunciar imediatamente à Ouvidoria do Humap-UFMS".

O setor atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h, no Bloco Administrativo, piso térreo, ao lado da rampa de acesso à Enfermaria de Pediatria.

As manifestações também podem ser feitas pelo telefone (67) 3345-3380.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também