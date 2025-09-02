Menu
Saúde

Hospital Universitário da Grande Dourados realiza 1ª bariátrica pelo SUS

Outros procedimentos devem ocorrer já em setembro

02 setembro 2025 - 09h24Sarah Chaves
Foto: Ministério da SaúdeFoto: Ministério da Saúde  

O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), vinculado à Rede Ebserh, realizou na última sexta-feira (29) a primeira cirurgia bariátrica pelo SUS em Dourados. A expectativa é realizar cerca de 100 cirurgias bariátricas por ano, utilizando a técnica videolaparoscópica, menos invasiva.

Outros procedimentos devem ocorrer já em setembro. O cirurgião, Marcos Alexandre de Souza, também destacou o esforço da equipe e o sucesso da operação. "A importância dessa cirurgia aqui para Dourados e toda a macrorregião é que é uma grande conquista para a gente, porque a cirurgia bariátrica hoje ainda é muito deficitária no Sistema Único de Saúde. (...) Eu acredito que isso é uma grande conquista, é uma porta que se abre para os pacientes que dependem do SUS aqui em Dourados e toda a macrorregião”.

A primeira paciente a ser operada foi Cláudia Barros, que, aos 45 anos, comemorou o aniversário com a cirurgia e um novo começo de vida. 

Cláudia iniciou o acompanhamento médico em 2017, com a endocrinologista Viviane, do HU-UFGD. Antes da pandemia, cogitou-se a bariátrica, mas a ausência desse serviço em Dourados e a COVID-19 interromperam os planos. Agora ela se recupera em casa.  

"É a realização de um sonho. Não só em relação a emagrecer, mas em relação à saúde, porque a bariátrica ela vem para sanar as doenças que eu tenho, como pressão alta, diabetes, colesterol, em relação à obesidade. (...) Então, eu estou hiper mega feliz de ter sido a primeira selecionada a fazer a bariátrica aqui no HU e estou radiante".

A cirurgia foi realizada por uma equipe do HU-UFGD, com apoio de médicos, nutricionistas, psicólogos e outros profissionais. 

