Hospital Universitário fará mutirão de cirurgias no Dia E neste sábado (14)

Para ampliar o atendimento e reduzir as listas de espera por exames e cirurgias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o Hospital Universitário em Campo Grande, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizano sábado (14), o mutirão de cirurgias para marcar o Dia E do projeto 'Ebserh em Ação'.

Desde o dia 14 de outubro, os esforços estão concentrados no aumento de 20% nas cirurgias eletivas semanais no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS).

Para o mutirão deste sábado (14/12), está programada a realização de 29 cirurgias em especialidades como ortopedia pediátrica, cirurgia geral/proctologia, urologia e ginecologia.



O projeto 'Ebserh em Ação' faz parte do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF), do Ministério da Saúde.

A ação reúne 44 hospitais federais distribuídos em todo o país para ampliar os atendimentos por meio de cirurgias, exames e procedimentos.



