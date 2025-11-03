Menu
Saúde

Hospital Universitário promove cinco dias de atendimentos à indígenas em Dourados

"Dia i - Saúde Indígena" é uma ação que envolverá exames e consultas

03 novembro 2025 - 08h39
Atendimento será direcionado aos indígenasAtendimento será direcionado aos indígenas   (Divulgação/HU-UFGD)

O Hospital Universitário Federal da Grande Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, estará promovendo entre os dias 3 e 8 de novembro, um atendimento direcionado para indígenas através da ação "Dia i - Saúde Indígena".

Serão mais de 160 atendimentos em diversas da saúde. Os pacientes atendidos serão encaminhados pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme a unidade hospitalar, serão realizados 85 exames diagnósticos e de imagens, 20 endoscopias e colonoscopias, 24 cirurgias - colicistectomias, postectomias e laqueaduras -, 30 consultas ambulatoriais e sete implantações de DIU.

O “Dia i - Saúde Indígena” é uma ação alinhada ao programa “Agora tem Especialistas”, programa do Governo Federal e do Ministério da Saúde que objetiva reduzir o tempo de espera por atendimentos especializados no SUS (Sistema Único de Saúde).

A ação começa a partir das 7h desta segunda-feira, dia 3, e segue até o dia 8 de novembro.

Vanguard - Sound

