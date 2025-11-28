Menu
Saúde

Hospital Universitário promoverá ações para dia contra aids e o 'Dezembro Vermelho'

Serão distribuídos preservativos, gel lubrificante e autotestes de HIV

28 novembro 2025 - 17h23Luiz Vinicius
Hospital Universitário de Campo GrandeHospital Universitário de Campo Grande   (Divulgação/UFMS)

O Hospital Dia do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) realizará, na terça-feira (2), ações de conscientização pelo Dia Mundial de Luta Contra a Aids e pelo Dezembro Vermelho.

Na entrada principal do hospital serão distribuídos preservativos, gel lubrificante e autotestes de HIV, além de um quiz educativo para pacientes, acompanhantes e colaboradores. A programação inclui ainda o estouro simbólico de um balão com bombons e pirulitos, representando a quebra do estigma relacionado ao HIV/Aids.

De acordo com a chefia da Unidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias, a campanha busca ampliar o alcance da mensagem preventiva, integrando informação, mobilização e sensibilização social para reforçar a importância do diagnóstico e do cuidado.

Na segunda-feira (1º), o hospital também disponibilizará um vídeo informativo sobre HIV/Aids, DSTs e prevenção.

O vídeo pode ser acessado no link. Serão quatro vídeos, que estarão acessíveis todas as segundas-feiras 

