Hospital UniversitÃ¡rio recebe 140 profissionais novos residentes em MS

A Cerimônia de Acolhimento Integrado das Residências em Saúde da UFMS – Ano 2025, ocorreu na quinta-feira (6), iniciando a trajetória de mais de 140 novos profissionais nos programas de residência médica e multiprofissional no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh).

Os programas de residência combinam aprendizado teórico com prática supervisionada em um ambiente de alta complexidade. O objetivo é preparar profissionais para atuar com resolutividade e humanização no Sistema Único de Saúde (SUS), com residentes atuando no Humap, a Clínica Escola da UFMS, o Hospital Veterinário e importantes instituições parceiras, como as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e o Hospital São Julião.

Entre os participantes da solenidade estavam a Reitora da UFMS, Profª Camila Ítavo, o Vice-Reitor, Prof. Albert Schiaveto, e a Superintendente do Humap-UFMS/Ebserh, Andréa Siqueira Campos Lindenberg, além de representantes da Secretaria de Saúde Estadual e Municipal e demais parceiros institucionais.

Além da estrutura oferecida pelo Humap-UFMS, a formação dos residentes é enriquecida por parcerias com instituições externas, como o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e a Santa Casa de Campo Grande. Essas colaborações ampliam as oportunidades de ensino-aprendizagem, fortalecendo a formação de especialistas qualificados para atender às demandas do SUS e da população.

Durante a cerimônia, o gerente de ensino e pesquisa do Humap-UFMS/Ebserh, Oleci Frota, destacou a relevância da residência como principal caminho para a especialização em saúde no Brasil.

"A Residência é o padrão ouro na formação de especialistas em saúde no Brasil. Trata-se de uma pós-graduação lato sensu que alia teoria e prática de forma integrada. Nosso compromisso é oferecer um ambiente estruturado, com preceptoria qualificada e experiências que promovam o desenvolvimento de competências técnicas, científicas e humanísticas. Aos novos residentes, desejamos uma trajetória repleta de desafios enriquecedores, aprendizado contínuo e dedicação à excelência no cuidado em saúde."

