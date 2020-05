HR contrata enfermeiros e fisioterapeutas para reforçar atendimento

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HR-MS) abriu mais 14 vagas em processo seletivo para contratar 8 fisioterapeutas e 6 enfermeiros, para reforçar a equipe de saúde no tratamento de pessoas com coronavírus.

A lista foi divulgada nesta quarta-feira (20), no Diário Oficial do Estado (DOE).



Os candidatos que tenham sido aprovados na seleção devem levar a devida documentação, nos dias 21 e 22 de maio, das 8h até às 11h e das 13h até às 17h, na Coordenadoria de Gestão de Trabalho, que fica no hospital, em Campo Grande.



Os profissionais serão contratados de forma temporária por 1 ano, com o contrato podendo ser renovado ou rescindido a qualquer momento.



O Hospital também divulgou a convocação no mesmo processo seletivo de mais 2 médicos clínicos-gerais e um técnico de enfermagem.





