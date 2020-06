HR-MS contrata mais profissionais para reforçar atendimento em pandemia

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HR-MS) contratou mais 86 profissionais de saúde de forma temporária durante a pandemia de coronavírus em Mato Grosso do Sul.

As contratações foram divulgadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (5). Entre os novos profissionais estão sete médicos clínico-gerais, com salário de R$ 9.657,08, em contratos temporários de seis meses, que podem ser prorrogados caso haja necessidade do hospital.

Além de 60 técnicos de enfermagem, com remuneração de R$ 2.311,20, mais 15 enfermeiros, em contratos de 10 e 11 meses, com salários de R$ 3.412,14, e quatro fisioterapeutas, que vão receber R$ 3.412,14 .

Foi feito um processo seletivo para contratação de novos profissionais para reforçar a equipe. A princípio a direção do hospital tinha divulgado que teria um acréscimo de 120 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas.

Ao longo do processo de seleção, foi aumentado o número de vagas em todas as funções.

