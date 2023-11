HRMS tem projeto em primeiro lugar no Prêmio de Inovação na Gestão Pública

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) foi um dos grandes destaques do XVIII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, com o primeiro lugar na modalidade Práticas Inovadoras de Sucesso – eixo Gestão.

O hospital foi premiando com o projeto desenvolvido desde 2022, que consiste em um instrumento de avaliação da experiência do paciente através do SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) com a coleta de dados ‘beira leito’.

Servidoras do hospital vão até o leito do paciente no momento da alta, onde é realizada uma pesquisa de satisfação do usuário com o preenchimento de um formulário com o auxílio de um tablet. Esses formulários também podem ser preenchidos via QR Code, em adesivos fixados nas portas das enfermarias e lugares estratégicos do hospital.

Atualmente, o hospital avalia aproximadamente 700 pesquisas, número que representa em torno de 50% das altas.

Proponente do projeto e coordenador de Monitoramento da Diretoria de Pesquisa, Ensino e Qualidade Institucional (DEPQI), Wilton Costa destacou a importância do esforço da equipe médica para o sucesso do projeto.

“Com essa premiação, mais do que o nome do SAC, acreditamos que a DEPQI está sendo reconhecida pelo excelente trabalho que desempenha, com a condução da nossa diretora Dra Roberta Higa, contando também com pessoas altamente qualificadas e envolvidas no que faz. Acredito que vai dar mais visibilidade ao nosso Hospital, que por vezes é criticado. O SAC é um serviço novo que nasceu há pouco mais de 1 ano, mas que tem contado com todo nosso esforço, empenho e dedicação para dar certo”, disse.

A diretora-presidente do HRMS, Drª Marielle Alves Corrêa Esgalha, parabenizou a equipe vencedora e os demais servidores que concorreram na premiação.

“Parabenizo todos os membros da equipe, é um prêmio que representa muito para nós e um projeto que contribui para aprimorar nossos instrumentos de gestão e melhorar o atendimento aos nossos pacientes. Aos servidores que concorreram este ano, mas não foram premiados, peço que continuem, pois é com ousadia que conseguimos conquistar nossos objetivos. Que tenhamos no próximo ano mais trabalhos de servidores nossos, reconhecidos e premiados”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também