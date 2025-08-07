HU da Capital realiza cirurgia inédita em criança com grave deformidade mandibular

Menina, de 4 anos, passou por uma cirurgia e um experimento inédito promovido pelo Hospital Universitário de Campo Grande, na última terça-feira (5). Pela primeira vez, a instituição utilizou um distrator mandibular extraoral — tecnologia essencial para a correção de alterações ósseas faciais severas.

A criança foi diagnosticada com anquilose temporomandibular, condição rara e grave que provoca a fusão da articulação entre a mandíbula e o crânio, impedindo a abertura da boca. O problema começou nos primeiros meses de vida, após episódios recorrentes de otite, e comprometeu o crescimento mandibular, além de afetar funções vitais como a respiração e a alimentação.

Classificada como de alta complexidade, a cirurgia foi conduzida por uma equipe multidisciplinar envolvendo profissionais das áreas de Cirurgia Bucomaxilofacial, Cirurgia Crânio-Maxilofacial, Anestesiologia e Cirurgia Torácica.

Com a instalação do distrator mandibular extraoral, o tratamento terá continuidade ao longo das próximas semanas. O dispositivo permitirá a expansão gradual da mandíbula da paciente, promovendo o desenvolvimento facial e a recuperação progressiva da deglutição e da função respiratória.

De acordo com os profissionais envolvidos, o procedimento inaugura uma nova possibilidade terapêutica dentro da instituição para o tratamento de malformações faciais severas na infância. A iniciativa reforça o papel do Humap-UFMS como referência em procedimentos de alta complexidade na rede pública.

Com a aquisição do novo equipamento e a realização da cirurgia inédita, o Humap-UFMS se torna o primeiro hospital do estado a ofertar esse tipo de tratamento especializado, reforçando seu papel como referência regional em cirurgias craniofaciais pediátricas de alta complexidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também