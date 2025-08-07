Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

HU da Capital realiza cirurgia inédita em criança com grave deformidade mandibular

Procedimento com distrator extraoral permitirá recuperação gradual da função respiratória e alimentar

07 agosto 2025 - 09h41Luiz Vinicius
Menina passou por procedimento inovadorMenina passou por procedimento inovador   (Divulgação/HUMAP-UFMS)

Menina, de 4 anos, passou por uma cirurgia e um experimento inédito promovido pelo Hospital Universitário de Campo Grande, na última terça-feira (5). Pela primeira vez, a instituição utilizou um distrator mandibular extraoral — tecnologia essencial para a correção de alterações ósseas faciais severas.

A criança foi diagnosticada com anquilose temporomandibular, condição rara e grave que provoca a fusão da articulação entre a mandíbula e o crânio, impedindo a abertura da boca. O problema começou nos primeiros meses de vida, após episódios recorrentes de otite, e comprometeu o crescimento mandibular, além de afetar funções vitais como a respiração e a alimentação.

Classificada como de alta complexidade, a cirurgia foi conduzida por uma equipe multidisciplinar envolvendo profissionais das áreas de Cirurgia Bucomaxilofacial, Cirurgia Crânio-Maxilofacial, Anestesiologia e Cirurgia Torácica.

Com a instalação do distrator mandibular extraoral, o tratamento terá continuidade ao longo das próximas semanas. O dispositivo permitirá a expansão gradual da mandíbula da paciente, promovendo o desenvolvimento facial e a recuperação progressiva da deglutição e da função respiratória.

De acordo com os profissionais envolvidos, o procedimento inaugura uma nova possibilidade terapêutica dentro da instituição para o tratamento de malformações faciais severas na infância. A iniciativa reforça o papel do Humap-UFMS como referência em procedimentos de alta complexidade na rede pública.

Com a aquisição do novo equipamento e a realização da cirurgia inédita, o Humap-UFMS se torna o primeiro hospital do estado a ofertar esse tipo de tratamento especializado, reforçando seu papel como referência regional em cirurgias craniofaciais pediátricas de alta complexidade.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público Federal (MPF) -
Interior
Serviços de saúde destinados a indígenas em Corumbá passam por fiscalização do MPF
Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul -
Saúde
MPF fixa prazo para que DSEI garanta atendimento de saúde à população indígena de Jardim
Foco de dengue
Interior
MP apura ações da prefeitura de Fátima do Sul no combate à dengue, zika e chikungunya
Capital recebe 1ª edição do "Circuito da Saúde" nesta quarta-feira
Saúde
Capital recebe 1ª edição do "Circuito da Saúde" nesta quarta-feira
Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral -
Interior
Justiça mantém penalidade por deepfake nas eleições de Bandeirantes
Foto: Reprodução /
Polícia
Influencer maromba da Capital é alvo de operação contra comércio ilegal de anabolizantes
Ilustrativa
Saúde
Mortes de crianças por diarreia devem aumentar com a pobreza e aquecimento global, diz análise
Caneta emagrecedora nacional chega às farmácias na segunda-feira
Saúde
Caneta emagrecedora nacional chega às farmácias na segunda-feira
Hospital São Julião celebra 84 anos com inauguração de novo ambulatório
Saúde
Hospital São Julião celebra 84 anos com inauguração de novo ambulatório
Associação de Odontologia seleciona pacientes para implantes dentários na Capital
Saúde
Associação de Odontologia seleciona pacientes para implantes dentários na Capital

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS