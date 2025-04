Humap-UFMS realiza mutirão de cirurgias de coloproctologia no Feriado

Durante o feriado de Tiradentes, nesta segunda-feira (21), o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, Humap-UFMS, realiza um mutirão de cirurgias na área de Coloproctologia. A ação faz parte do programa Ebserh em Ação, com apoio do Ministério da Saúde, e pretende reduzir a fila de espera no SUS.

Serão 14 pacientes operados ao longo do dia por uma equipe multidisciplinar, incluindo os médicos Dr. Carlos Henrique Marques dos Santos e Dr. Odinilson Almeida Fonseca.

As cirurgias, de baixa complexidade, foram planejadas para aproveitar a disponibilidade do centro cirúrgico durante o feriado, sem comprometer a qualidade do atendimento.

O mutirão integra a estratégia nacional que pretende ampliar em 40% os atendimentos especializados até dezembro de 2025, reforçando o compromisso da Ebserh e do Humap com a assistência pública eficiente e humanizada.

