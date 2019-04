Idosa morre sob suspeita de H1N1

Priscilla Porangaba, com informações do Nova News

Ilda do Nascimento Neves 62 anos morreu com suspeita da gripe H1N1 em Batayporã, cidade localizada na região do Vale do Ivinhema, no fim da tarde de sexta-feira (26).

A idosa ficou oito dias internada no hospital de Nova Andradina até ser transferida para um Hospital em Dourados. Conforme informações do site Nova News, durante o trajeto até o hospital, ela sofreu três paradas cardiorrespiratórias e acabou morrendo antes que chegasse.

A secretária de saúde do município, Marcela Leite, informou que material da idosa foi coletado no hospital de Nova Andradina e encaminhado para um laboratório, onde passará por análise.

Se confirmado, esta será a primeira morte em Mato Grosso do Sul neste ano por H1N1. De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), dois casos da gripe foram registrados em Três Lagoas.

Na última terça-feira (23), foi divulgado que um homem de 36 anos, morador de Três Lagoas estava em tratamento contra o vírus Influenza A, tipo H1N1.

