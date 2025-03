Idoso de 92 anos é nova vítima da Covid em MS; número de vítimas sobe para 20

Um idoso, de 92 anos, é a nova vítima da Covid-19 em Mato Grosso do Sul este ano. De acordo com o boletim epidemiológico publicado nesta quinta-feira (6), pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), ele possuía como comorbidade doença cardiovascular crônica.

O caso foi notificado em 17 de fevereiro e a morte ocorreu uma semana depois.

Com isso, o número de mortos em decorrência da doença chega a 20 em 2025, em Mato Grosso do Sul, totalizando 11.337 pessoas desde o início da pandemia do coronavírus, em março de 2020.

Nesta última semana epidemiológica, foram registrados no Estado 1.556 novos casos confirmados, 149 a mais que no último boletim.

