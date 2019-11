Imagens chocantes mostram pulmão de homem que fumou por 30 anos

Uma gravação realizada em hospital chinês durante operação de um homem de 52 anos para retirada e doação de órgãos revelou imagens chocantes do pulmão do chinês, que fumou durante 30 anos. De acordo com os médicos, o transplante do pulmão não seria possível pelo acúmulo de tabaco.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o tabagismo é a maior causa de morte evitável do mundo. Também é responsável por 63% dos óbitos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).

Conforme material publicado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), o tabagismo é reconhecido como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental semelhante ao que ocorre com o uso de outras drogas como álcool, cocaína e heroína. A dependência ocorre pela presença da nicotina nos produtos à base de tabaco. Essa dependência faz com que os fumantes inalem mais de 4.720 substâncias tóxicas — como monóxido de carbono, amônia, cetonas, formaldeído, acetaldeído, acroleína —, além de 43 substâncias cancerígenas, sendo as principais arsênio, níquel, benzopireno, cádmio, chumbo, resíduos de agrotóxicos e substâncias radioativas.

