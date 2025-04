Imunizou? Vacinação contra gripe segue até às 14h deste domingo na Capital

A vacina contra a gripe está liberada para todos os públicos e neste domingo (27), a imunização acontece na Igreja Universal, na Avenida Mato Grosso. Porém, o horário é limitado, onde começou às 8h e seguirá somente até às 14h.

No entanto, quem quiser esperar mais um dia, as vacinas estarão disponíveis em todas as unidades de saúde a partir desta segunda-feira (28).

A ampliação da vacinação para toda a população visa a realização de um bloqueio epidemiológico. Pessoas sem comorbidades podem desenvolver a doença de forma assintomática e, ainda assim, transmitir o vírus. Portanto, vacinar o maior número possível de pessoas é fundamental para reduzir a circulação viral.

Essa mudança acontece após a Prefeitura de Campo Grande decretar situação de emergência em razão do aumento expressivo de casos e o 'aperto' nas unidades de saúde e hospitalares, que estão com dificuldades para atender novos pacientes.

Dados recentes apontam que as crianças, especialmente as menores de um ano, têm sido as mais afetadas. Entre os 971 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave notificados desde o início do ano, 486 foram confirmados e 66 evoluíram para óbito. Entre os vírus mais presentes estão o Influenza A, o Rinovírus e o Vírus Sincicial Respiratório - este último comumente associado a quadros graves em crianças menores de seis meses.

A SESAU também irá instituir o plano de contingência de atendimento pediátrico, atendimento pediátrico 24h em duas UPAs — Universitário e Coronel Antonino — além do Pronto Atendimento Infantil do CRS Tiradentes, com a transferência e o referenciamento de casos entre as UPAs.

Com o decreto de situação de emergência, diversas medidas poderão ser tomadas, dentro dos parâmetros éticos e legais, visando garantir o melhor atendimento à população. Além disso, com o decreto de emergência, o Pronto Atendimento Infantil — que já conta com pacientes internados e suporte avançado — se tornará referência para internação de crianças que não conseguirem ser encaminhadas aos hospitais.

