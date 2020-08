Incêndio em hospital mata oito pacientes com coronavírus

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Pelo menos oito pacientes infectados pelo coronavírus morreram nesta quinta-feira (6), quando o pequeno hospital onde estavam internados em Ahmedabad, capital de Gujarat, no oeste da Índia, pegou fogo.

"Infelizmente, oito pacientes que estavam na UTI do hospital morreram. Nós resgatamos aproximadamente 40 pacientes que estavam no prédio quando o incêndio começou e foram levados para outro hospital em Ahmedabad", disse à Agência Efe, um agente do quartel dos bombeiros do distrito de Navrangpura.

O oficial, que não especificou o número de feridos, afirmou que o incêndio já foi controlado e teve início nas primeiras horas do dia por razões ainda "desconhecidas".

O incêndio ocorreu no Shrey Hospital, em Ahmedabad, uma pequena clínica particular com apenas 50 leitos para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus.

Segundo a agência local de notícias, ANI, o chefe de governo de Gujarat, Vijay Rupani, ordenou uma investigação sobre o incidente.

Ajuda do governo

Já através do Twitter, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, transmitiu suas condolências aos parentes das vítimas: "Entristecido pelo trágico incêndio no hospital de Ahmedabad. "Minhas condolências às famílias enlutadas. Que os feridos se recuperem logo, o governo está prestando toda a assistência possível às pessoas afetadas", escreveu.

Da mesma forma, seu gabinete anunciou ajuda de 200 mil rúpias (cerca de R$ 14 mil) aos familiares das vítimas e 500 mil rúpias (cerca de R$ 3,5 mil) para cada um dos feridos.

O incidente ocorreu no 10º estado mais afetado pela pandemia na Índia, com 66.669 casos positivos até hoje, dos quais 2.556 morreram.

Deixe seu Comentário

Leia Também